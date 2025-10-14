Россиян призвали на сканировать QR-коды в случайных местах

Проверка QR-кодов и отказ от перехода по подозрительным ссылкам — простые шаги, которые помогут защититься от кибермошенников. Об этом в беседе с РИАМО сообщил руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Всегда обращайте внимание на QR-код. Если он размещен в случайном месте, лучше не сканировать его. Проверяйте ссылки из QR-кодов через специализированные приложения. Также проверяйте продавцов на маркетплейсах: отзывы, рейтинг, контактные данные, переводите деньги только через безопасные системы», — посоветовал эксперт.

Кроме того, по его мнению, лучше отказаться от участия в голосованиях, которые требуют логин и пароль от аккаунтов соцсетей. Что касается приложений, их следует скачивать только из официальных магазинов.

До этого сообщалось, что в России на платформе «ГосТех» к марту 2026 года введут платформу по борьбе с кибермошенниками.

По мнению экспертов, она позволит различным ведомствам и организациям наладить координацию для совместной борьбы с телефонным и цифровым мошенничеством. Оператором системы станет Минцифры, а ее участниками станут полиция, Центробанк, Генпрокуратура, провайдеры хостинга и другие структуры.

Ранее в МВД раскрыли главные схемы обмана при заказе еды.