На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД раскрыли главные схемы обмана при заказе еды

МВД: мошенники наживаются на доставке еды
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Министерство внутренних дел России выявило пять основных схем мошенничества, связанных с услугами доставки еды. Об этом сообщает ТАСС.

Первая связана с созданием фальшивых сайтов и приложений. При вводе персональных данных информация сразу же попадает к мошенникам.

Другая схема построена на сообщениях об ошибке при оплате заказа. В процессе общения со службой поддержки мошенники пытаются выманить данные банковской карты или коды из СМС.

Третий способ предполагает подмену блюд или доставку жертве «пустышек». Злоумышленники выдают себя за курьеров, действительно доставляют заказы, но привозят либо неполный комплект блюд, либо заменяют их на дешевые аналоги, требуя доплату.

Также мошенники используют фишинговые ссылки под видом скидочных предложений или сервисов для отслеживания заказа, которые рассылают через мессенджеры и СМС. В них они просят указать данные банковской карты.

Последняя схема основана на несуществующих акциях или бонусах. Злоумышленники заманивают клиентов обещаниями невероятных скидок и бонусов, направляя их на фишинговые сайты.

Накануне сообщалось, что в России на платформе «ГосТех» к марту 2026 года введут платформу по борьбе с кибермошенниками.

Ранее в Госдуме рассказали об «оцифровке данных» мошенниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами