В МВД раскрыли главные схемы обмана при заказе еды

Министерство внутренних дел России выявило пять основных схем мошенничества, связанных с услугами доставки еды. Об этом сообщает ТАСС.

Первая связана с созданием фальшивых сайтов и приложений. При вводе персональных данных информация сразу же попадает к мошенникам.

Другая схема построена на сообщениях об ошибке при оплате заказа. В процессе общения со службой поддержки мошенники пытаются выманить данные банковской карты или коды из СМС.

Третий способ предполагает подмену блюд или доставку жертве «пустышек». Злоумышленники выдают себя за курьеров, действительно доставляют заказы, но привозят либо неполный комплект блюд, либо заменяют их на дешевые аналоги, требуя доплату.

Также мошенники используют фишинговые ссылки под видом скидочных предложений или сервисов для отслеживания заказа, которые рассылают через мессенджеры и СМС. В них они просят указать данные банковской карты.

Последняя схема основана на несуществующих акциях или бонусах. Злоумышленники заманивают клиентов обещаниями невероятных скидок и бонусов, направляя их на фишинговые сайты.

Накануне сообщалось, что в России на платформе «ГосТех» к марту 2026 года введут платформу по борьбе с кибермошенниками.

Ранее в Госдуме рассказали об «оцифровке данных» мошенниками.