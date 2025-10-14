На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне стали реже устраивать шумные торжества в свои дни рождения

Почти половина россиян (41%) не устраивают шумные торжества в свои дни рождения, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что для 20% респондентов день рождения связан со стрессом, 17% не отмечают свой день рождения, а 10% готовятся к празднованию заранее.

По данным опроса, 35% россиян в свой день рождения размышляют об итогах прожитого года, 26% не придают особого значения этому дню, 20% благодарны близким за внимание, а 13% испытывают стресс.

Также стало известно, что у россиян сложные чувства к своему дню рождения сформировались с возрастом. После 40 лет у 41% респондентов появилось переосмысление этого праздника, а у 11% — после 30 лет.

Больше половины респондентов (51%) устраивают семейный ужин в честь дня рождения, 24% не отмечают этот праздник, 11% проводят время наедине с самим собой, 8% едут в путешествие, а 5% устраивают вечеринку с друзьями.

Говоря о подарках, 44% назвали самым важным внимание близких, 35% предпочитают практичные подарки, 10% любят неожиданные сюрпризы, а для 6% важны приятные эмоции.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 2 по 9 октября 2025 года. Всего в нем приняли участие 111 618 интернет-пользователей.

