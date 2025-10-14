Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для терапии оптиконевромиелита

Препаратом для терапии рассеянного склероза будут лечить и оптиконевромиелит

Минздрав России зарегистрировал новое показание для препарата дивозилимаб, разработанного биотехнологической компанией Biocad. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь его можно применять для лечения заболеваний спектра оптиконевромиелита. Препарат уже используется для терапии рассеянного склероза и системной склеродермии.

Безопасность и эффективность дивозилимаба подтвердились в ходе клинического исследования BCD-132–6/AQUARELLE. В нем участвовали пациенты в возрасте от 18 до 76 лет из России и Белорусии.

Исследование показало преимущество препарата над плацебо, а также благоприятный профиль безопасности и переносимости у взрослых с оптиконевромиелитом. Снижение активности заболевания и отсутствие обострений наблюдались более чем у 90% участников на протяжении шести месяцев терапии.

Вице-президент Российского комитета исследователей рассеянного склероза, директор Института клинической неврологии Алексей Бойко отметил важность результатов исследования.

«В случае оптиконевромиелита (болезни Девика) обострения играют ключевую роль в инвалидизации пациентов, поэтому воздействие на данный параметр имеет важнейшее значение. В исследовании было показано, что у пациентов с оптиконевромиелитом значительно сократилась частота обострений на фоне терапии дивозилимабом, при этом сохранялся благоприятный профиль безопасности», — сказал он.

По его словам, дивозилимаб стал первым и единственным препаратом в России с зарегистрированными показаниями как для рассеянного склероза, так и для оптиконевромиелита.

«Учитывая высокий процент перекрестной диагностики (от 20 до 40%) этих заболеваний из-за их схожести, регистрация препарата в новом показании может значительно улучшить доступность современной терапии для пациентов с демиелинизирующими заболеваниями», — подчеркнул Бойко.

В компании уточнили, что дивозилимаб представляет собой моноклональное антитело, которое избирательно воздействует на В-лимфоциты человека. Препарат истощает пул В-клеток, имеющих на своей поверхности антиген CD20, снижая воспаление при аутоиммунных заболеваниях. Кроме того, он входит в перечень «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».