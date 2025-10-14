Ученые предупредили о крупном землетрясении в Северной Америке

В США существует угроза крупнейшей катастрофы, если одновременно произойдут землетрясения на разломах Сан-Андреас и Каскадия. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные ученых.

Разлом Сан-Андреас и зона субдукции Каскадия сходятся у мыса Мендосино на западе Калифорнии, примерно в 300 км к северу от Сан-Франциско. По данным исследователей, Каскадия тянется на север, а Сан-Андреас — на юг.

Почетный профессор Университета штата Орегон Крис Голдфингер указал, что если произойдет одновременный сдвиг разломов, это станет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки, с масштабами, превосходящими отдельное землетрясение в зоне Каскадии. По его наблюдениям, за последние 2,5 тыс. лет все восемь крупнейших землетрясений Каскадии вызывали соответствующую активность на Сан-Андреас.

Научный сотрудник Сейсмологической лаборатории Колтеха Люси Джонс отметила, что подобная закономерность видна, однако для ее подтверждения требуется больше доказательств.

Последнее крупное землетрясение в Калифорнии произошло более 100 лет назад, в 1906 году. Эпицентр находился рядом с Сан-Франциско, магнитуда составила около 8, жертвами стали от 700 до 3 тыс. человек, половина из 400 тыс. жителей города осталась без крова. Сдвиг грунта затронул территорию длиной около 500 км на севере разлома, включая район Мендосино.

Ранее на Филиппинах провели эвакуацию населения после землетрясения.