Россиянам хотят разрешить менять поликлинику раз в три месяца

В Госдуме намерены разрешить россиянам менять поликлинику раз в три месяца

В Государственную думу будет внесен законопроект, предлагающий разрешить гражданам России менять поликлинику, к которой они прикреплены, каждые три месяца. Об этом пишет РИА Новости.

Инициаторы законопроекта считают, что действующая система, ограничивающая смену медицинской организации одним разом в год, создает препятствия для граждан, стремящихся выбрать наиболее удобную и доступную поликлинику. Кроме того, они указывают на возможную неэффективность распределения нагрузки между медицинскими учреждениями.

Депутаты убеждены, что принятие предложенного законопроекта позволит повысить уровень удовлетворенности населения качеством медицинского обслуживания, уменьшить количество жалоб, связанных с недостатком квалифицированной помощи и очередями в поликлиниках, а также оптимизировать функционирование медицинских организаций.

Главным автором данной инициативы выступает председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Ранее жители поселка в Пермском крае пожаловались на плесень в детской поликлинике.