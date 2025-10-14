На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам хотят разрешить менять поликлинику раз в три месяца

В Госдуме намерены разрешить россиянам менять поликлинику раз в три месяца
true
true
true
close
Денис Воронин/Агентство «Москва»

В Государственную думу будет внесен законопроект, предлагающий разрешить гражданам России менять поликлинику, к которой они прикреплены, каждые три месяца. Об этом пишет РИА Новости.

Инициаторы законопроекта считают, что действующая система, ограничивающая смену медицинской организации одним разом в год, создает препятствия для граждан, стремящихся выбрать наиболее удобную и доступную поликлинику. Кроме того, они указывают на возможную неэффективность распределения нагрузки между медицинскими учреждениями.

Депутаты убеждены, что принятие предложенного законопроекта позволит повысить уровень удовлетворенности населения качеством медицинского обслуживания, уменьшить количество жалоб, связанных с недостатком квалифицированной помощи и очередями в поликлиниках, а также оптимизировать функционирование медицинских организаций.

Главным автором данной инициативы выступает председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Ранее жители поселка в Пермском крае пожаловались на плесень в детской поликлинике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами