Microsoft прекратила поддержку Windows 10

Прекратилась поддержка Windows 10 по всему миру
Корпорация Microsoft официально объявила о прекращении поддержки операционной системы Windows 10 по всему миру. Информация об этом опубликована на официальном веб-сайте компании.

Как заявили в американской фирме, поддержка данной ОС завершилась 14 октября.

«На этом этапе техническая помощь, обновления компонентов и обновления для системы безопасности больше не будут предоставляться», – подчеркнули представители компании.

Microsoft заранее обозначила дату завершения поддержки еще в июне 2021 года, до выхода Windows 11. Операционная система Windows 10 была выпущена в 2015 году. В корпорации настоятельно рекомендуют пользователям перейти на Windows 11, поскольку использование необновленной ОС представляет угрозу безопасности.

Хотя полная поддержка Windows 10 прекращена, пользователи по-прежнему смогут получать обновления в течение как минимум одного года. Для этого необходимо авторизоваться в операционной системе с использованием учетной записи Microsoft. Кроме того, существует возможность оформить платную подписку на расширенные обновления безопасности (ESU).

Ранее Microsoft предупредила о прекращении поддержки одной из версий Windows 11.

