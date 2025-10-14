Невролог рассказала, как действовать, когда во время стресса «крутит живот»

Ощущение, когда во время сильного стресса как будто бы «крутит живот» знакомо многим. О причинах такого состояния и о том, как его облегчить в беседе с порталом «Газета.Ru» ответила врач-невролог «СМ-Клиника» Марианна Джикия.

Как обратила внимание врач, это явление вполне научно объяснимо. Дело в том, что мозг и кишечник тесно связаны между собой специальным каналом, который врачи называют «ось мозг-кишечник». Эта связь двусторонняя: если мозг чувствует стресс, он тут же передает сигнал тревоги в кишечник, и наоборот, проблемы с пищеварением могут влиять на настроение.

Таким образом, когда человек нервничает, в его организме запускается каскад реакций.

Во-первых, происходит гормональный всплеск: в кровь выделяются гормоны стресса — адреналин и кортизол. Они готовят тело к реакции «бей или беги», при этом пищеварение временно отключается как второстепенная функция.

Во-вторых, нарушается моторика кишечника: под воздействием гормонов нормальные ритмичные сокращения кишечника (перистальтика) сбиваются. Они могут стать слишком резкими и спастическими, что приводит к боли и позывам в туалет, или, наоборот, замедлиться, вызывая вздутие и дискомфорт.

В-третьих, на фоне стресса нервные окончания в кишечнике становятся гиперчувствительными. Из-за этого даже обычное растяжение стенок газом или пищей может восприниматься как сильная боль. Это состояние называется висцеральная гиперчувствительность.

«Чаще всего описанные симптомы являются проявлением синдрома раздраженного кишечника (СРК) — функционального расстройства, при котором кишечник выглядит здоровым, но работает неправильно, и главным пусковым механизмом этого состояния часто выступает стресс», — подчеркнула невролог.

По ее словам, бороться с проблемой нужно комплексно, воздействуя как на причину (стресс), так и на следствие (дискомфорт в животе). И самый важный инструмент в данном случае — управление стрессом. Как заметила врач, даже если не удается избежать стрессовых ситуаций, можно изменить свою реакцию на них. Кроме того, хорошо помогают в управлении стрессом дыхательные практики и медитация, регулярная физическая активность и психотерапия.

«Обязательно скорректируйте питание. В моменты сильного напряжения стоит быть особенно внимательным к тому, что вы едите. Ограничьте продукты, провоцирующие газообразование и спазмы: острую и жирную пищу, газированные напитки, кофеин, фастфуд, сладости. Попробуйте щадящую диету — в острый период может помочь питание, основанное на нежирном мясе, рыбе, тушеных овощах и крупах (гречка, рис). Лучше есть маленькими порциями 4-5 раз в день, чем устраивать обильные трапезы», — продолжила специалист.

При этом она подчеркнула, что не стоит заниматься самолечением — лучшим вариантом решения проблемы будет обращение к врачу. Гастроэнтеролог исключит другие заболевания и поставит точный диагноз, а также может назначить спазмолитики для снятия боли или другие препараты, нормализующие работу кишечника. А психотерапевт и невролог могут назначить препараты (например, антидепрессанты), которые регулируют не только настроение, но и работу нервных рецепторов в кишечнике, снижая болевую чувствительность.

По словам врача, особенно стоит насторожиться, если помимо «скручивания» в животе наблюдаются следующие симптомы: повышение температуры тела; необъяснимое снижение веса; появление крови в стуле; сильная боль, которая будит вас по ночам; постоянная и сильная боль, не снимаемая обычными средствами.

Ранее врач рассказала, какого стресса не нужно избегать.