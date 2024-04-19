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Врач рассказала, какого стресса не нужно избегать

Невролог Демьяновская: здоровью вредит только длительный отрицательный стресс

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Длительный отрицательный стресс ухудшает здоровье, но кратковременный стресс или позитивные эмоциональные встряски полезны для организма. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Длительный отрицательный стресс (дистресс) приводит к исчерпанию возможностей организма и ухудшению работы иммунитета. Данные исследований противоречивы: одни показывают, что стрессовые ситуации повышают риск рака, другие — что связи между ними нет.

При этом кратковременный отрицательный стресс может быть встряской, которая поможет человеку собраться и решить какую-то важную задачу, объяснила врач. Кроме того, такие события служат тренировкой для иммунной и нервной системы.

Существует и положительный стресс. Если он кратковременен и связан с творческими и интеллектуальными задачами, это может снизить риск проблем с умом в старости. Длительные положительные эмоции, например, от покупки квартиры или рождения ребенка — тоже стресс, только со знаком плюс (эустресс).

Врач также развеяла миф о том, что жизнь в деревне не сопряжена со стрессом: он присутствуют и в селе, и в городе, отличаются причины. Еще одно заблуждение — это видимость стресса. На самом деле при длительном течении он может проявиться не сразу, а заметить признаки тяжело не только окружающим, но и самому человеку. Симптомами могут быть раздражительность, вялость, ухудшения памяти, тревожность, изменение аппетита. Но у них могут быть и другие причины.

Ранее врач рассказал о причинах головной боли.

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