Жителям Подмосковья напомнили о возможности сделать прививку от гриппа в мобильных комплексах

Более 50 тысяч человек вакцинировались от гриппа в мобильных комплексах Подмосковья
Кирилл Брага/РИА «Новости»

Более 50 тыс. человек сделали прививку от гриппа в рамках выездной мобильной вакцинации в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Мобильные медицинские бригады выезжают в оживленные места городских округов, включая железнодорожные станции, торговые центры и другие.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, мобильные бригады особенно полезны для тех, у кого нет времени посетить поликлинику.

«Это удобно, так как пройти вакцинацию можно, например, по дороге домой или во время выездов мобильных комплексов в отдаленные территории», — сказал он.

Для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

