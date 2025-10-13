Юная россиянка обвинила отчима в изнасиловании в детстве и попала под суд

На Амуре девушка попала под суд, обвинив отчима в изнасиловании в детстве

На Амуре 21-летняя девушка обвинила своего отчима в педофилии и сама попала под суд. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все началось в августе в селе Магдагачи, когда местная жительница обратилась в следственный отдел с заявлением об изнасиловании. Она утверждала, что, когда ей было восемь лет, она якобы подверглась изнасилованию со стороны своего отчима.

В ходе проверки было установлено, что обвинения являлись заведомо ложными. Заявительница призналась, что действовала из личной неприязни с целью привлечения мужчины к уголовной ответственности.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело по ч. 1 ст. 2 ст. 306 УК РФ с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

