На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Школьница погибла от удара током через фен, купленный в интернете

В Таиланде 10-летняя девочка погибла от удара током через фен
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Таиланде 10-летняя девочка погибла из-за удара током от фена, купленного в интернете, пишет Bangkok Post.

По предварительным данным, смерть 10-летней девочки наступила в результате поражения электрическим током от фена, купленного в интернете. Бабушка девочки обнаружила внучку без признаков жизни на полу в комнате. В правой руке погибшей находилось включенное в розетку устройство.

На место происшествия незамедлительно выехала бригада медиков, однако ребенка уже не удалось спасти. Медицинские работники зафиксировали на правой руке девочки характерные ожоги, свидетельствующие о поражении электрическим током.

По словам матери погибшей, проблемный электроприбор был приобретен на интернет-площадке примерно два-три года назад. В последнее время устройство использовалось крайне редко и хранилось в шкафу. Предполагается, что девочка самостоятельно достала фен после принятия душа.

В настоящее время устанавливаются точные причины произошедшего. Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели несовершеннолетней.

Ранее компания Xiaomi представила дешевый и мощный фен Mijia.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами