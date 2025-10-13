Школьница погибла от удара током через фен, купленный в интернете

В Таиланде 10-летняя девочка погибла от удара током через фен

В Таиланде 10-летняя девочка погибла из-за удара током от фена, купленного в интернете, пишет Bangkok Post.

По предварительным данным, смерть 10-летней девочки наступила в результате поражения электрическим током от фена, купленного в интернете. Бабушка девочки обнаружила внучку без признаков жизни на полу в комнате. В правой руке погибшей находилось включенное в розетку устройство.

На место происшествия незамедлительно выехала бригада медиков, однако ребенка уже не удалось спасти. Медицинские работники зафиксировали на правой руке девочки характерные ожоги, свидетельствующие о поражении электрическим током.

По словам матери погибшей, проблемный электроприбор был приобретен на интернет-площадке примерно два-три года назад. В последнее время устройство использовалось крайне редко и хранилось в шкафу. Предполагается, что девочка самостоятельно достала фен после принятия душа.

В настоящее время устанавливаются точные причины произошедшего. Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели несовершеннолетней.

