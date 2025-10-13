На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СберБизнес запустил онлайн-сервис для получения кредита без открытия счета

Новый сервис СберБизнеса упростит предпринимателям доступ к финансированию
true
true
true
close
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

СберБизнес запустил новый онлайн-сервис, позволяющий подать заявку на кредит и получить решение банка без открытия расчетного счета. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Сервис направлен на упрощение процесса получения финансирования для владельцев малого бизнеса. Теперь предприниматели могут оформить кредит на развитие компании, минуя длительные процедуры и лишние шаги.

«Мы стремимся упростить путь предпринимателя к финансированию. Теперь можно подать заявку и получить решение банка онлайн, не тратя время на лишние процедуры», — рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбера Алексей Шашкин.

По его словам, сервис показал высокий интерес уже в первые дни после запуска. Он отметил, что ежедневно поступает около 100 заявок от новых клиентов.

«Это хороший сигнал: значит, мы действительно закрываем важную потребность бизнеса — в скорости и удобстве получения кредитных решений», — подчеркнул Шашкин.

В Сбере уточнили, что пользователям доступны заявки на все основные финансовые продукты для бизнеса, включая кредит, овердрафт, кредитную бизнес-карту, банковскую гарантию и факторинг. В конце октября 2025 года список расширится за счет лизинга.

Отмечается, что сервис ориентирован на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, которые еще не имеют счета в Сбере. Процесс регистрации занимает несколько минут, а счет требуется только после одобрения кредита для его выдачи. Временный личный кабинет позволяет подавать заявки на кредитные продукты и получать результаты онлайн.

Предполагается, что новый сервис поможет снизить количество неактивных счетов, которые раньше открывались предпринимателями исключительно для подачи кредитной заявки. Теперь владельцы бизнеса могут заранее узнать решение банка и открывать счет только при необходимости.

