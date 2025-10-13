На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Историк «раскрыл» личность девочки с картины «Девушка с жемчужной сережкой»

Johannes Vermeer, Meisje met de parel, ca. 1665

Личность девочки с картины художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» была «раскрыта» историком, пишет Daily Mail.

Историк искусства Эндрю Грэм-Диксон заявил, что музой голландского мастера, вероятно, была Магдалена ван Рюйвен — дочь его главных покровителей, Питера ван Рюйвена и Марии де Кнуйт. По словам cпециалиста, на момент написания картины в 1665 году Магдалене было около 10 лет. Семья ван Рюйвен принадлежала к ремонстрантам — радикальной христианской секте, чья жизнь строилась по образцу апостолов и последовательниц Иисуса, включая Марию Магдалину. Историк обращает внимание на то, что девушка на портрете одета как последовательница Христа, а ее полный чувств взгляд может быть обращен к Спасителю.

Грэм-Диксон подкрепляет свою теорию историческим контекстом: Вермеер сам был воспитан в семье ремонстрантов и разделял их убеждения. Мария де Кнуйт не только была его главной заказчицей и владелицей большинства его работ, но и оставила ему значительную сумму в своем завещании. Осенью 1667 года Магдалена, достигнув возраста 12 лет, должна была «торжественно посвятить себя Христу», что, по мнению эксперта, делает создание такого портрета символичным.

Однако не все специалисты согласны с этой трактовкой. Автор книги «Муза» Рут Миллингтон отмечает, что теория о Магдалене не нова, и настаивает на том, что очарование картины — в ее тайне. По ее мнению, «Девушка с жемчужной сережкой» является не портретом конкретного человека, а «трони» — изображением воображаемого, типизированного персонажа.

Ранее женщина купила за $12 картину, которая может быть подлинником Ренуара.

