Липчанин забил свою бабушку кухонным топором и лег спать

В Липецке мужчина забил свою бабушку топором и лег спать

В Липецке 25-летнего мужчину заподозрили в том, что он забил свою 79-летнюю бабушку топором. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 10 октября в квартире дома на улице Бехтеева. По данным следствия, мужчина, проживавший вместе с бабушкой, в ходе ссоры нанес ей множественные удары кухонным топором по шее. У пенсионерки произошла острая кровопотеря, она не выжила.

Позже родственники обнаружили предполагаемого преступника спящим в той же квартире, где все случилось. Предположительно, после содеянного он просто лег спать.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По ходатайству следователя суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия и судебные экспертизы. Обстоятельства случившегося выясняются. Также устанавливается, вменяем ли фигурант.

