«Неделя высокой моды в спорте» в Москве объединит олимпийских чемпионов и дизайнеров

В Москве обсудят применение ИИ в модном дизайне
Пресс-служба «Недели высокой моды в спорте»

Свыше 50 дизайнеров, олимпийских чемпионов, тренеров и экспертов индустрии прибудут в Москву для участия в «Неделе высокой моды в спорте». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что в течение двух дней в Музее Москвы будут проходить показы, выставки, лекции, перформансы и деловая программа. Старт фестивалю даст ретроспективная выставка «Эстетика спорта: костюм, искусство, память», где будет показана эволюция спортивного костюма.

Одним из центральных событий первого дня станет сессия «Вместе», участники обсудят развитие клуба «Высокая мода в спорте» — профессионального сообщества, которое помогает молодым дизайнерам проходить путь от первых заказов до подиума.

Также среди ключевых дискуссий первого дня — «Запрет страз: свобода выражения или ограничение творчества?», мастер-классы по конструированию костюмов для гимнастики и фигурного катания, а также лекция о применении искусственного интеллекта в модном дизайне. На практической части участники смогут создать собственный цифровой эскиз и увидеть его в формате 3D. Завершающей частью станут показы.

Второй день фестиваля будет посвящtн правовым и экологическим аспектам индустрии. На панельной дискуссии «Суд Афины» планируется обсудить защиту прав дизайнеров и потребителей. Также пройдет мастер-класс по созданию арт-объектов из переработанной одежды. Завершит деловую программу конкурс детского эскиза и открытый микрофон «Восходящие звезды Олимпа», где юные художники смогут представить свои идеи профессиональному жюри.

Вечером состоится шоу «Сила и грация» и церемония «Олимпийская слава», на которой объявят победителей дизайнерского конкурса. Главный приз — грант в размере 1 млн рублей на развитие собственного бренда спортивной моды.

«Неделя высокой моды в спорте» проводится в третий раз и уже стала одной из ключевых площадок России на стыке спорта, моды и искусства. Проект объединяет дизайнеров, педагогов и технологов из разных регионов страны — от Москвы и Санкт-Петербурга до Казани и Владивостока.

В 2025 году главной темой фестиваля стала «Эллада 3.0: Арена трендов».

