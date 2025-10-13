На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чиновница в Индии посоветовала девушкам сидеть дома, чтобы не быть изнасилованными

Debajyoti Chakraborty/Keystone Press Agency/Global Look Press

Индийский чиновник посоветовала девушкам «просто не выходить из дома» после изнасилования студентки, пишет Independent.

Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи, столкнулась с волной критики после своих заявлений по поводу изнасилования студентки-медика. Высказывания политика, призвавшего девушек не выходить на улицу ночью, были восприняты как попытка возложить ответственность за преступление на жертву.

Инцидент, повлекший за собой резонанс, произошел в городе Дургапур. Студентка медицинского колледжа из соседнего штата Одиша предположительно стала жертвой группового изнасилования неподалеку от своего учебного заведения. На данный момент по подозрению в причастности к преступлению задержаны четверо мужчин.

Чиновница также добавила, что студенты должны сами себя защищать, и отметила, что полиция не может контролировать каждое домохозяйство. Несмотря на то что главный министр подчеркнула принцип «нулевой терпимости» к подобным преступлениям в штате и пообещала строгое наказание для виновных, ее рекомендации вызвали острый негативный отклик.

Сообщается, что это не первый случай, когда Банерджи оказывается в центре скандала из-за высказываний о преступлениях против женщин. В прошлом ее также обвиняли в скептическом отношении к заявлениям о изнасилованиях и в попытках принизить серьезность подобных инцидентов.

Ранее в Индии дети преследовали россиянку, отчитавшую их за кидание мусора

