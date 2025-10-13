Чиновница в Индии посоветовала девушкам сидеть дома, чтобы не быть изнасилованными

Индийский чиновник посоветовала девушкам «просто не выходить из дома» после изнасилования студентки, пишет Independent.

Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи, столкнулась с волной критики после своих заявлений по поводу изнасилования студентки-медика. Высказывания политика, призвавшего девушек не выходить на улицу ночью, были восприняты как попытка возложить ответственность за преступление на жертву.

Инцидент, повлекший за собой резонанс, произошел в городе Дургапур. Студентка медицинского колледжа из соседнего штата Одиша предположительно стала жертвой группового изнасилования неподалеку от своего учебного заведения. На данный момент по подозрению в причастности к преступлению задержаны четверо мужчин.

Чиновница также добавила, что студенты должны сами себя защищать, и отметила, что полиция не может контролировать каждое домохозяйство. Несмотря на то что главный министр подчеркнула принцип «нулевой терпимости» к подобным преступлениям в штате и пообещала строгое наказание для виновных, ее рекомендации вызвали острый негативный отклик.

Сообщается, что это не первый случай, когда Банерджи оказывается в центре скандала из-за высказываний о преступлениях против женщин. В прошлом ее также обвиняли в скептическом отношении к заявлениям о изнасилованиях и в попытках принизить серьезность подобных инцидентов.

