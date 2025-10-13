На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве завершились «Игры дружбы – ООН 80»

«Игры дружбы – ООН 80» объединили представителей 16 стран
true
true
true
close
Оргкомитет «Всемирные Игры дружбы»

«Игры дружбы – ООН 80» выполнили свою главную задачу, заявил директор оргкомитета «Всемирные Игры дружбы» Дмитрий Путилин. По его словам, спортивная площадка на протяжении месяца стала платформой для общения между представителями 16 стран.

В рамках мероприятия в Москве соревновались 17 команд из 16 государств, включая Афганистан, Венесуэлу, Вьетнам, Германию, Замбию, Италию, Лаос, Россию, Руанду, Сенегал, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Швейцарию, Колумбию и Эквадор. Также была сформирована уникальная команда ООН.

«Мы в очередной раз увидели невероятную объединяющую силу спорта. Наиболее конкурентным и представительным выдался турнир по мини-футболу. Несколько решающих матчей заканчивались с ничейным счетом, где-то победители выявлялись лишь в серии пенальти», — отметил Путилин.

Он подчеркнул, что что атмосфера на площадке отличалась взаимоуважением и честным спортивным соперничеством.

«Спасибо всем участникам за те драйв и эмоции, которые они нам подарили за этот месяц! Пусть «Игры дружбы ООН 80» станут ежегодными», — добавил Путилин

Самым массовым стал турнир по мини-футболу, который начался с группового этапа и завершился матчами плей-офф. В матче за третье место сборная России уступила команде Венесуэлы со счетом 1:3. Финал собрал команды Судана и Замбии. Основное время завершилось со счетом 2:2, но в добавленное время Замбия одержала победу, завоевав трофей.

Турнир по шахматам завершился триумфом представителя российского МИДа Вячеслава Петрачева, набравшего 6,5 очков. Второе место занял Владимир Вендланд из Туркменистана с четырьмя баллами, а замкнул тройку лидеров Андриян Доржиев из российского МИДа с тремя очками.

В теннисном турнире российские спортсмены одержали победы как в мужском, так и в женском разрядах. У мужчин чемпионом стал Глеб Свистин, серебро досталось швейцарцу Фабиану Шаллеру, а бронзу завоевал Александр Федоринов. В женском разряде Екатерина Акопян уверенно обыграла Марию Птухину из посольства Италии.

Напомним, «Игры дружбы – ООН-80» направлены на развитие спортивной культуры и продвижение спорта как инструмента развития мира в соответствии с Международным годом мира и доверия 2025, провозглашенным Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами