В Москве завершились «Игры дружбы – ООН 80»

«Игры дружбы – ООН 80» выполнили свою главную задачу, заявил директор оргкомитета «Всемирные Игры дружбы» Дмитрий Путилин. По его словам, спортивная площадка на протяжении месяца стала платформой для общения между представителями 16 стран.

В рамках мероприятия в Москве соревновались 17 команд из 16 государств, включая Афганистан, Венесуэлу, Вьетнам, Германию, Замбию, Италию, Лаос, Россию, Руанду, Сенегал, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Швейцарию, Колумбию и Эквадор. Также была сформирована уникальная команда ООН.

«Мы в очередной раз увидели невероятную объединяющую силу спорта. Наиболее конкурентным и представительным выдался турнир по мини-футболу. Несколько решающих матчей заканчивались с ничейным счетом, где-то победители выявлялись лишь в серии пенальти», — отметил Путилин.

Он подчеркнул, что что атмосфера на площадке отличалась взаимоуважением и честным спортивным соперничеством.

«Спасибо всем участникам за те драйв и эмоции, которые они нам подарили за этот месяц! Пусть «Игры дружбы ООН 80» станут ежегодными», — добавил Путилин

Самым массовым стал турнир по мини-футболу, который начался с группового этапа и завершился матчами плей-офф. В матче за третье место сборная России уступила команде Венесуэлы со счетом 1:3. Финал собрал команды Судана и Замбии. Основное время завершилось со счетом 2:2, но в добавленное время Замбия одержала победу, завоевав трофей.

Турнир по шахматам завершился триумфом представителя российского МИДа Вячеслава Петрачева, набравшего 6,5 очков. Второе место занял Владимир Вендланд из Туркменистана с четырьмя баллами, а замкнул тройку лидеров Андриян Доржиев из российского МИДа с тремя очками.

В теннисном турнире российские спортсмены одержали победы как в мужском, так и в женском разрядах. У мужчин чемпионом стал Глеб Свистин, серебро досталось швейцарцу Фабиану Шаллеру, а бронзу завоевал Александр Федоринов. В женском разряде Екатерина Акопян уверенно обыграла Марию Птухину из посольства Италии.

Напомним, «Игры дружбы – ООН-80» направлены на развитие спортивной культуры и продвижение спорта как инструмента развития мира в соответствии с Международным годом мира и доверия 2025, провозглашенным Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.