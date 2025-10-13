На Национальном рекламном форуме представят ключевые тренды индустрии

Ведущие игроки медиакоммуникационной индустрии в рамках Национального рекламного форума (НРФ'9), который пройдет с 11 по 14 ноября, подведут первые итоги года и обсудят актуальные тренды развития рынка. Об этом сообщили организаторы форума.

Отмечается, что участники мероприятия проанализируют вызовы текущего года и представят прогнозы на будущее.

Одной из ключевых тем станет переход на отечественные цифровые платформы. На сессии «Новые реалии — новые точки роста» участники обсудят, как этот переход влияет на формирование рекламных стратегий.

По данным Media Direction Group, замедление экономики, снижение объемов кредитования и рост популярности депозитов привели к осторожным рекламным коммуникациям брендов. Эксперты компании представят возможные сценарии для рынка в 2026 году и расскажут о стратегиях перехода в фазу роста.

Кроме того, агентство СберМаркетинг представит исследование современного понимания «русскости» в маркетинге. Проект выявил актуальные культурные паттерны, которые помогут брендам эффективно использовать национальную идентичность в коммуникациях.

Также участники форума обсудят взаимодействие с молодежной аудиторией и поиск баланса между заработком и ценностным контентом. Представители компаний «Мегафон ПроБизнес», Яндекс Go, АДВ и других поделятся опытом построения качественной коммуникации.

Отдельное внимание уделят проблеме «цифрового шаманства» — чрезмерной зависимости от KPI без глубокого понимания потребителя. Эксперты из DSM Group, Bayer и других компаний расскажут, как преодолеть кризис показателей эффективности.

Помимо этого, эксперты из FMCG, недвижимости и автоиндустрии обсудят подходы к работе с Retail Media-площадками, которые становится важной частью маркетинговых стратегий.

На форуме рассмотрят влияние искусственного интеллекта на маркетинг. Сессия группы компаний «Родная речь» поможет понять, какие шаги необходимо предпринять бизнесу и агентствам для адаптации к новым условиям.

В свою очередь, X5 Media проведет дискуссию о психологии выбора покупателя в условиях стирания границ между каналами коммуникации. Эксперты обсудят, как строить доверительные отношения с аудиторией.

Кроме того, представители АКАР и АРИР рассмотрят изменения в инфлюенс-маркетинге, а эксперты по мобильной рекламе обсудят стратегии поведения в условиях цифровой трансформации.

