На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Афиша Daily» выпустит книгу о кино

«Афиша Daily» анонсировала издание о кинематографе
close
Depositphotos

«Афиша Daily» сообщила о запуске нового спецпроекта «Запретные техники кино». Он посвящен режиссерам, которые переосмыслили границы кинематографа, и также является анонсом будущей книги, в которую войдут тексты проекта и эксклюзивные материалы, не публиковавшиеся ранее, уточнила пресс-служба «Афиши».

Отмечается, что издание основано на интервью кинокритиков «Афиши Daily» Евгения Ткачева и Никиты Лаврецкого со значимыми российскими и зарубежными режиссерами современности.

Cообщается, что на данный момент в рамках спецпроекта «Запретные техники кино» можно узнать мнение Фрэнсиса Форда Копполы о поэтике и эмоциональной достоверности кадра, а также как Роман Михайлов ведет монтаж видео прямо во время съемок, и почему он ставит импровизацию выше академизма.

Также проект осветил работу Алексея Германа-младшего с рукотворными эффектами в эпоху CGI, и почему независимый режиссер Джо Сванберг противопоставляет стримингам выпуск фильмов на VHS в 2025 году.

Уточняется, что всего в рамках проекта «Афиша Daily» выпущено 14 интервью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами