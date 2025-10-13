«Афиша Daily» выпустит книгу о кино

«Афиша Daily» сообщила о запуске нового спецпроекта «Запретные техники кино». Он посвящен режиссерам, которые переосмыслили границы кинематографа, и также является анонсом будущей книги, в которую войдут тексты проекта и эксклюзивные материалы, не публиковавшиеся ранее, уточнила пресс-служба «Афиши».

Отмечается, что издание основано на интервью кинокритиков «Афиши Daily» Евгения Ткачева и Никиты Лаврецкого со значимыми российскими и зарубежными режиссерами современности.

Cообщается, что на данный момент в рамках спецпроекта «Запретные техники кино» можно узнать мнение Фрэнсиса Форда Копполы о поэтике и эмоциональной достоверности кадра, а также как Роман Михайлов ведет монтаж видео прямо во время съемок, и почему он ставит импровизацию выше академизма.

Также проект осветил работу Алексея Германа-младшего с рукотворными эффектами в эпоху CGI, и почему независимый режиссер Джо Сванберг противопоставляет стримингам выпуск фильмов на VHS в 2025 году.

Уточняется, что всего в рамках проекта «Афиша Daily» выпущено 14 интервью.