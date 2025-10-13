«Тотальный цифровой надзор»: в России раскритиковали новую погрансистему Евросоюза

Евросоюз усилил контроль за всеми передвижениями путешественников, любое отклонение в маршруте теперь наказывается запретом въезда в Европу на пять лет, заявил «Газете.Ru» эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов.

«Запуск Единой системы въезда и выезда (EES) 12 октября 2025 года — это не просто техническое обновление, а знаковое геополитическое событие. Европа завершает создание беспрецедентной цифровой крепости. EES, Визовая информационная система (VIS) и Шенгенская информационная система (SIS) более не являются разрозненными инструментами. Их интеграция в единый технологический контур создает тотальную систему биометрического слежения, где паспорт с его штампами превращается в архаичный атрибут. Речь идет о качественном скачке от пограничного контроля к тотальному цифровому надзору, где каждый путешественник становится электронным досье, доступным всем странам Шенгена в режиме реального времени», — сказал он.

Теперь страны Европы в три этапа осуществляют надзор за туристами, подчеркнул Абасов. По его словам, любые нарушения со стороны путешественников строже наказываются.

«Этот трехэтапный цифровой контроль — EES для фиксации перемещений, VIS для визовой истории и SIS для маркировки «нежелательных лиц» — полностью исключает человеческий фактор и любые оправдания. Ошибка в подсчете дней пребывания или несоответствие в маршруте теперь карается не устным предупреждением, а автоматическим внесением в реестр SIS с запретом на въезд на пять лет. Европа создала непогрешимый цифровой протокол, где решение о вашем статусе принимают алгоритмы, а не люди», — сказал он.

Как считает эксперт, после введения новых правил туристам «недостаточно иметь визу» для путешествий по Европе — они должны доказать каждый аспект своей поездки.

«Требуется стратегический подход к путешествию. Ключевым становится принцип целесообразности и прозрачности. Недостаточно иметь визу — необходимо быть готовым в любой момент предъявить убедительные цифровые и документальные доказательства, подтверждающие каждый аспект вашей поездки: брони отелей, билеты, маршруты, финансовые гарантии. Особое внимание следует уделять логике перемещения: въезд во Францию с испанской визой должен быть подкреплен железобетонным маршрутом, доказывающим, что Испания является главной целью визита. Любое отклонение будет не просто замечено — оно будет алгоритмически проанализировано и может стать основанием для блокировки на годы вперед», — сказал он.

С 12 октября в странах Шенгенской зоны появилась новая система контроля границ. При первичном пересечении границы у туристов собирают биометрию: отпечатки пальцев и фото лица. В систему вносят данные паспорта, дату и время пересечения границы, цели поездки и срок разрешенного пребывания. Сообщается, что при последующих въездах и выездах система будет сверять биометрию, проверять соблюдение правил пребывания и фиксировать каждый факт пересечения границы.

