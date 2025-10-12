Россиянам описали психологические методы телефонных мошенников

Телефонные мошенники в первую очередь являются искусными манипуляторами с поставленной речью, которые используют психологическое давление. Об этом сообщили РИА Новости представители «Лаборатории Касперского» на форуме Finopolis.

Технический директор компании Антон Иванов пояснил, что мошенники стараются изолировать жертву от посторонних и оставаться с ней наедине, используя приемы социальной инженерии. Они могут просить перейти в другое помещение, объясняя это желанием «поговорить спокойно» и ограничивая контакт с другими людьми.

Во время разговоров мошенники часто пугают жертву ссылками на несуществующие статьи УК, убеждают в тайности информации и угрожают наказанием за разглашение. Иванов подчеркнул, что они ведут беседу уверенным голосом и создают постоянный психологический прессинг, из-за чего неподготовленные люди могут поддаться.

Для контроля своей жертвы мошенники иногда просят включить камеру, чтобы убедиться, что рядом никого нет. Эксперты советуют при подозрительных звонках сразу завершать разговор и ни в коем случае не передавать посторонним конфиденциальные данные, включая коды из СМС и push‑уведомлений.

