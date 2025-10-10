Суд Петербурга утвердил изъятие имущества СПбГУП по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение в пользу Генеральной прокуратуры РФ, удовлетворив ее иск о возврате в государственную собственность ряда объектов недвижимости, принадлежавших Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Судебное заседание длилось около пяти часов и завершилось удовлетворением иска в полном объеме. Детали решения суда пока не опубликованы.

В сентябре сообщалось, что Генпрокуратура обратилась в арбитражный суд с требованием изъять у ФНПР объекты недвижимости общей площадью более 55 тысяч квадратных метров, включая общежитие и учебный корпус Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). В качестве обеспечительной меры суд наложил арест на данное имущество, запретив ФНПР распоряжаться им.

В частности, Генпрокуратура требовала возврата общежития на 1200 мест, учебного корпуса СПбГУП площадью 46,4 тысячи квадратных метров, а также нежилого здания учебно-бытового корпуса с гостиницей площадью около 7 тысяч квадратных метров.

Накануне сообщалось, что суд рассмотрит иск об изъятии зданий СПбГУП в собственность России 10 октября.