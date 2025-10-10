На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд Петербурга утвердил изъятие имущества СПбГУП по иску Генпрокуратуры

Суд Петербурга по иску ГП вернул государству объекты недвижимости профсоюзов
СПбГУП

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение в пользу Генеральной прокуратуры РФ, удовлетворив ее иск о возврате в государственную собственность ряда объектов недвижимости, принадлежавших Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Судебное заседание длилось около пяти часов и завершилось удовлетворением иска в полном объеме. Детали решения суда пока не опубликованы.

В сентябре сообщалось, что Генпрокуратура обратилась в арбитражный суд с требованием изъять у ФНПР объекты недвижимости общей площадью более 55 тысяч квадратных метров, включая общежитие и учебный корпус Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). В качестве обеспечительной меры суд наложил арест на данное имущество, запретив ФНПР распоряжаться им.

В частности, Генпрокуратура требовала возврата общежития на 1200 мест, учебного корпуса СПбГУП площадью 46,4 тысячи квадратных метров, а также нежилого здания учебно-бытового корпуса с гостиницей площадью около 7 тысяч квадратных метров.

Накануне сообщалось, что суд рассмотрит иск об изъятии зданий СПбГУП в собственность России 10 октября.

