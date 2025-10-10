Опасавшийся кражи полового органа мужчина заковал его в кольца и попал в больницу

В Таиланде спасли мужчину, заковавшего свой половой орган в два кольца

Житель Таиланда попал в больницу после того, как попытался спасти свой половой орган от похищения. Об этом сообщает The Thaiger.

31-летний мужчина обратился к медикам после того, как надел на орган два кольца, одно из которых было пластиковым, а второе – из нержавеющей стали, изначально служившее частью удочки. Из-за предметов у пациента появился отек.

Специалисты местной клиники не смогли ему помочь, так как не было нужного оборудования. Медики передали его коллегам, которые аккуратно разрезали кольца. Манипуляции заняли около десяти минут.

В беседе с врачами мужчина рассказал, что волонтер из службы общественного здравоохранения из зависти пытался украсть у него половой орган, и, чтобы защитить себя, пациент воспользовался инородными предметами.

Медики предположили, что у тайца есть психические расстройства или он находился под воздействием запрещенных веществ. Они провели экспертизу, но о ее результатах не сообщается.

