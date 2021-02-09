«Колониальная удавка»: как депутат из Новой Зеландии воюет с галстуками

В парламенте Новой Зеландии идут горячие споры из-за галстуков – им объявил войну Равири Вайтити, сопредседатель партии народа маори. Парламентарий отстаивает свое право не носить галстуки в палате для заседаний, предпочитая являться туда в традиционном ожерелье маори с орнаментом. Однако спикер парламента Тревор Маллард, настаивая, что большинство депутатов уже высказались за сохранение практики обязательного ношения галстуков в законодательном собрании, требует, чтобы Равири Вайтити соблюдал это правило.

В результате сопредседателю партии маори недавно пришлось покинуть зал, сообщает The Guardian.

8 февраля в начале сессии Тревор Маллард сообщил Равири Вайтити, что ему не предоставят слово, если он не сменит традиционное ожерелье маори на галстук. Когда тот начал говорить, его попросили выйти из зала заседаний. Уходя, парламентарий заявил: «Дело не в галстуках, дело в культурной идентичности».

Реклама

Действительно, представитель народа маори упорно отстаивает свое право на ношение элементов национального костюма с начала своей работы в парламенте. В декабре 2020 года Равири Вайтити, получивший депутатский мандат на парламентских выборах, во время первой же своей речи демонстративно снял галстук и надел ожерелье маори, рассказывая об одном из своих предков, которого несправедливо обвинили в преступлении и казнили в XIX веке. По словам Вайтити, последними словами мужчины было «снимите петлю с моей шеи, чтобы я мог спеть песню».

В знак памяти о погибшем Вайтити и сорвал с себя галстук, провозгласив, что избавляется от этой «колониальной петли». После этого спикер парламента Тревор Маллард впервые сделал ему замечание по поводу дресс-кода и предупредил, чтобы представитель партии маори был в галстуке в следующий раз, когда соберется выступать.

После декабрьского инцидента, уже в начале 2021 года, Тревор Маллард объявил, что письменно опросил членов парламента – и «явное большинство из тех, кто ответил, высказались против каких-либо изменений в дресс-коде в палате для заседаний». Он заявил, что в зал заседаний мужчины по-прежнему должны приходить в деловом костюме, подразумевающем наличие пиджака и галстука.

Кто именно голосовал при этом – не сообщается, поэтому не совсем ясно, кто из членов новозеландского парламента отстаивает обязательность галстуков. Дело в том, что нынешний состав законодательного органа страны получился самым разнообразным в истории – 48% в нем составляют женщины, 11% — представители ЛГБТК-сообщества, 21% парламентариев принадлежит к маори, коренному народу Новой Зеландии, и 8,3% — это выходцы с островов Океании и 7% — азиатского происхождения. Репрезентативность выборки проводившего опрос спикера парламента таким образом оказывается под вопросом.

Равири Вайтити, однако, продолжает настаивать на своем праве демонстрировать свою культурную идентичность, избегая галстуков. В борьбе с «колониальной петлей» его поддержала соратница по партии Дебби Нгарева-Пакер, явившаяся в парламент в мужском галстуке, хотя как женщина она вовсе не обязана это делать.

В итоге в спор пришлось вмешаться премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн, которая заявила, что лично не возражает против того, чтобы парламентарии не носили галстуков, но считает, что у них есть дела поважнее, чем ссориться из-за дресс-кода. «Я не думаю, что новозеландцам есть дело до галстуков», — цитирует ее The Guardian.

Тренд на выражение национальной идентичности запустили в 2019 году в США избранные в конгресс США представительницы Демократической партии, которые появились на первой сессии в традиционных головных уборах и нарядах, чтобы показать свою национальную и религиозную принадлежность.

Так, Дебра Хааланд, представляющая коренное население Америки, появилась в конгрессе в феврале 2019-го в наряде народа пуэбло и этнических украшениях из бирюзы, мусульманка сомалийского происхождения Ильхан Омар пришла в хиджабе, положив конец запрету на головные уборы в зале заседаний, а темнокожая конгрессвуман Аянна Прессли продемонстрировала собравшимся прическу в виде сенегальских косичек, хотя деловой дресс-код долгое время не позволял женщинам африканского происхождения укладывать волосы традиционным образом.

Позже, кстати, Аянна Прессли сделала еще один смелый шаг – она публично рассказала о своей алопеции и отказалась от парика.