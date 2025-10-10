Россиянин решил помочь морякам-индусам снять проституток и остался без денег

В Ленинградской области мужчина решил помочь морякам из Индии снять проституток, но в результате остался без денег. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Все началось с того, что мужчина из Выборга познакомился в баре города Высоцка с двумя моряками-индусами. Новые знакомые попросили его помочь им снять проституток, так как сами они «не местные» и не имеют наличных денег.

Желая помочь и заработать на разнице курсов, выборжец начал поиски через интернет. При этом он сам ранее не имел опыта в пользовании такими услугами. Найдя подходящий сайт, он связался с оператором, который запросил залог в размере 6 тысяч рублей.

После перевода первой суммы с мужчины потребовали дополнительные платежи: сначала 12 тысяч рублей за «страховку» от заболеваний, затем еще 12 тысяч за вторую девушку. В какой-то момент мужчина осознал, что его обманули, а индийские моряки отказались делить с ним расходы. Пострадавший обратился в полицию.

