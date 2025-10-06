На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Заключенный получил 12 лет колонии за разговор с сокамерником о теракте в «Крокусе»

В Новосибирской области мужчина получил срок за разговор о теракте в «Крокусе»
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Новосибирской области заключенный получил новый срок за разговор с сокамерником о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

По данным суда, мужчина, находясь в камере ФКУ СИЗО-3, в беседе с другими осужденными высказал положительное отношение к теракту в «Крокус Сити Холле». Он словесно одобрил произошедшее и выразил желание совершения подобных актов в большем количестве — это расценили как признание идеологии и практики терроризма правильными и нуждающимися в поддержке.

В результате суд назначил заключенному наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и десять месяцев. Приговор вынесли путем частичного сложения наказаний с ранее вынесенным мужчине приговором. За что он был осужден изначально — пресс-служба суда не уточняет.

Ранее родственники отреклись от обвиняемых по делу теракта в «Крокусе».

