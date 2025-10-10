На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин предстанет перед судом

СК: дело выжившего в Охотском море Пичугина направили в суд в Хабаровском крае
Shutterstock

Дрейфовавший более двух месяцев на лодке в Охотском море Михаил Пичугин предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил использования судна, в результате которого погибли люди. Об этом РИА Новости сообщили в восточном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в июле 2024 года мужчина предъявил в отделение госинспекции по маломерным судам МЧС договор купли-продажи катамарана, в который заранее внес ложные характеристики о неисправном двигателе лодки «Байкат 470». В результате во время плавания мотор отказал, экипаж утратил контроль над судном и был вынужден дрейфовать в море длительное время.

На судне находились двое мужчин и 15-летний сын одного из них. Поисковые работы проходили с применением вертолетов, но людей не нашли. 14 октября судно было обнаружено у берегов Камчатки — среди пропавших выжил только 46-летний Пичугин, тела погибших от переохлаждения и истощения находились на катамаране. Выжившего госпитализировали, в конце октября он был выписан.

Против Пичугина возбуждено дело по части 5 статьи 327 (использование заведомо подложного документа) и части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Ранее в Красноярском крае завершили следственные действия на месте крушения Ан-2.

