Отец вмешался в школьную ссору и распылил на подростков газовый баллончик в Приморье

В Приморье отец вмешался в ссору школьников и распылил на них газовый баллончик

В Приморье один из родителей вмешался в школьную ссору и распылил на подростков газовый баллончик. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в школе города Большой Камень, где между шестиклассниками возник конфликт. Отец одного из учеников прибыл в учебное заведение для разбирательства. На пришкольной территории между ним и подростками произошел конфликт, в ходе которого мужчина причинил несовершеннолетним телесные повреждения и распылил на них содержимое газового баллончика. После этого он скрылся на автомобиле.

В результате случившегося пострадали несколько человек. Полиции удалось установить местонахождение и задержать 42-летнего подозреваемого. Мужчина доставлен в отдел для проведения разбирательства. Правоохранители устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

