На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отец вмешался в школьную ссору и распылил на подростков газовый баллончик в Приморье

В Приморье отец вмешался в ссору школьников и распылил на них газовый баллончик
true
true
true
close
Shutterstock

В Приморье один из родителей вмешался в школьную ссору и распылил на подростков газовый баллончик. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в школе города Большой Камень, где между шестиклассниками возник конфликт. Отец одного из учеников прибыл в учебное заведение для разбирательства. На пришкольной территории между ним и подростками произошел конфликт, в ходе которого мужчина причинил несовершеннолетним телесные повреждения и распылил на них содержимое газового баллончика. После этого он скрылся на автомобиле.

В результате случившегося пострадали несколько человек. Полиции удалось установить местонахождение и задержать 42-летнего подозреваемого. Мужчина доставлен в отдел для проведения разбирательства. Правоохранители устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге подросток на самокате распылил перцовку в прохожего из-за замечания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами