Потеющие ладони могут быть поводом срочно идти к врачу, предупредили россиян

Избыточная потливость ладоней может быть симптомом нарушения работы центральной нервной системы или ряда различных заболеваний — от эндокринной патологии до инфекционного процесса. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила врач-невролог «СМ-Клиника» Ксения Арифджанова.

Как объяснила врач, контроль работы потовых желез осуществляется вегетативной нервной системой, и в норме потоотделение усиливается в определенных условиях, таких как физическая нагрузка, эмоциональное возбуждение или повышение температуры тела.

«Когда возникают нарушения в работе вегетативной нервной системы, сигналы от нее становятся избыточными, и это приводит к усиленной работе потовых желез. В научной литературе данное состояние называют гипергидрозом. Гипергидроз может возникать как по всему телу, так и локализовано, например, только в области стоп или лица. Избыточное потоотделение на ладонях называют пальмарным гипергидрозом», — отметила Арифджанова.

По ее словам, большинство случаев пальмарного гипергидроза являются первичными и идиопатическими, то есть не связанными с системными заболеваниями. Эта патология возникает преимущественно в детском или подростковом возрасте. Научно доказано, что существуют генетические факторы, обусловливающие наследственную предрасположенность к первичному пальмарному гипергидрозу.

«Само по себе это состояние не опасно, но оно может существенно снижать качество жизни, доставляя неудобство и снижая самооценку человека. Также гипергидроз может быть связан с нарушением работы нервной системы в связи с хроническим стрессом или чрезмерной эмоциональной нагрузкой, сигнализируя о том, что пора дать нервной системе передышку», — рассказала врач.

Однако пальмарный гипергидроз может также быть вторичным. В таком случае он уже не является самостоятельной патологией и рассматривается как симптом другого заболевания, возникающий на фоне системной патологии. Особенно пристальное внимание на состояние здоровья следует обратить, если потливость не ограничивается лишь ладонями, и сопровождается другими симптомами, такими как похудание, слабость, ночная потливость, повышение температуры, тремор, головокружение или головные боли.

Причиной вторичного гипергидроза могут являться такие состояния как сахарный диабет, гипертиреоз и другие эндокринные нарушения, патологии нервной системы, травмы спины, нарушения мозгового кровообращения, новообразования, особенно если они затрагивают нервные пути или вегетативную нервную систему, а также инфекционные поражения организма. Также повышенная потливость ладоней может возникать на фоне приема некоторых препаратов: антидепрессанты, гормональные средства, опиоиды могут усиливать потоотделение.

Существует ряд потенциально настораживающих симптомов, при появлении которых не стоит откладывать визит к врачу. Например, если гипергидроз мешает обычной жизни: предметы выскальзывают из рук, руки заметно влажные без причины, потливость появилась недавно и прогрессирует, сопровождается ночными потами, ощущением жара или озноба. Если пальмарный гипергидроз сопровождается головокружением, слабостью, потерей сознания, болью в груди, одышкой, болью в челюсти, шее — лучше вызвать скорую помощь или немедленно обратиться в медицинское учреждение, так как подобное состояние может сигнализировать об острой сердечно-сосудистой патологии.

«Консультация медицинского специалиста поможет не только узнать причины избыточной потливости ладоней, но и подобрать оптимальный метод лечения для конкретного пациента. Если пальмарный гипергидроз является вторичным, терапия подбирается в зависимости от заболевания, ставшего причиной появления жалоб. Если же гипергидроз первичный и доставляет человеку трудности, существует множество методик лечения — от медикаментозных и местных лекарственных средств до применения инъекций ботулотоксина», — резюмировала Арифджанова.

