На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Формирование цифровой гигиены у россиян назвали государственной задачей

Глава АНО «Диалог» Истомин призвал ввести в образование журналистов фактчекинг
true
true
true
close
NDAB Creativity/Shutterstock/FOTODOM

Формировать цифровую гигиену у граждан — долгосрочная государственная задача, которая поможет бороться с деструктивным контентом. Особенно важно учить перепроверять информацию молодое поколение, в частности, нужно ввести в образовательный процесс журналистов и медиаспециалистов курс по фактчекингу. Об этом заявил на круглом столе «Приближая будущее: как социальная архитектура позволяет решать актуальные задачи и адаптироваться к изменениям» глава АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

В рамках мероприятия политологи, медиа- и политические эксперты подвели итоги второго Международного симпозиума «Создавая будущее», завершившегося накануне завершился в Национальном центре «Россия».

В ходе диалога Истомин отметил, что наличие национальных цифровых платформ — фактор независимости государства, Россия является одной из трех стран, у которых есть отечественная соцсеть, и она доминирует в части медиапотребления. Также эксперт рассказал, что для поддержания цифрового суверенитета важно развивать системную работу по борьбе с дезинформацией.

«СМИ нужно развивать соответствующие спецпроекты по опровержению фейков. Также важно нормативное регулирование. Например, в Китае есть обязательство при публикации сгенерированного контента маркировать его», — рассказал Истомин.

Участники круглого стола отметили, что все большее значение в поиске образа будущего России сегодня приобретает социальная архитектура. По мнению эксперта ЭИСИ Никиты Сетова, она является связующим звеном между настоящим и будущим, так как позволяет моделировать социальные процессы и создавать проекты, актуализирующие ценности и решающие проблемы на годы вперед.

«Наша задача — не оставаться в восьми миллиардах отдельных информационных пузырей, а формировать сообщества», — подчеркнул первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

В свою очередь, член РАПК Виктория Карпова отметила, что в условиях фрагментации мирового порядка и конкуренции нарративов способность государства формировать собственные смыслы, создавать образы будущего и воплощать их в реальную социальную практику становится ключевым фактором суверенитета России.

Политолог Владимир Шаповалов добавил, что образ будущего России формируется на основе доверия и продуктивного взаимодействия общества и государства.

«Доверие государства и общества становится ключевым ресурсом, а будущее — результатом совместных усилий, а не директивного планирования», — заключил Шаповалов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами