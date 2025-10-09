Формирование цифровой гигиены у россиян назвали государственной задачей

Формировать цифровую гигиену у граждан — долгосрочная государственная задача, которая поможет бороться с деструктивным контентом. Особенно важно учить перепроверять информацию молодое поколение, в частности, нужно ввести в образовательный процесс журналистов и медиаспециалистов курс по фактчекингу. Об этом заявил на круглом столе «Приближая будущее: как социальная архитектура позволяет решать актуальные задачи и адаптироваться к изменениям» глава АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

В рамках мероприятия политологи, медиа- и политические эксперты подвели итоги второго Международного симпозиума «Создавая будущее», завершившегося накануне завершился в Национальном центре «Россия».

В ходе диалога Истомин отметил, что наличие национальных цифровых платформ — фактор независимости государства, Россия является одной из трех стран, у которых есть отечественная соцсеть, и она доминирует в части медиапотребления. Также эксперт рассказал, что для поддержания цифрового суверенитета важно развивать системную работу по борьбе с дезинформацией.

«СМИ нужно развивать соответствующие спецпроекты по опровержению фейков. Также важно нормативное регулирование. Например, в Китае есть обязательство при публикации сгенерированного контента маркировать его», — рассказал Истомин.

Участники круглого стола отметили, что все большее значение в поиске образа будущего России сегодня приобретает социальная архитектура. По мнению эксперта ЭИСИ Никиты Сетова, она является связующим звеном между настоящим и будущим, так как позволяет моделировать социальные процессы и создавать проекты, актуализирующие ценности и решающие проблемы на годы вперед.

«Наша задача — не оставаться в восьми миллиардах отдельных информационных пузырей, а формировать сообщества», — подчеркнул первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

В свою очередь, член РАПК Виктория Карпова отметила, что в условиях фрагментации мирового порядка и конкуренции нарративов способность государства формировать собственные смыслы, создавать образы будущего и воплощать их в реальную социальную практику становится ключевым фактором суверенитета России.

Политолог Владимир Шаповалов добавил, что образ будущего России формируется на основе доверия и продуктивного взаимодействия общества и государства.

«Доверие государства и общества становится ключевым ресурсом, а будущее — результатом совместных усилий, а не директивного планирования», — заключил Шаповалов.