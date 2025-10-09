На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Закон о запрете поиска экстремистских материалов могут смягчить

fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Закон о запрете поиска экстремистских материалов в интернете могут скорректировать, прописав ситуации, которые не должны попадать под запрет. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

«Минцифры совместно с Минюстом, ФСБ, МВД, Роскомнадзором, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом проводит анализ необходимости внесения изменений в нормы материального права в связи с принятием федерального закона N 281-ФЗ», – следует из документа, опубликованного общественницей.

Как отмечается в документе, специалисты профильных ведомств рассмотрят вопрос законодательного уточнения случаев, не подпадающих под запрет поиска экстремистских материалов. Такими случаями могут являться научные и исследовательские цели, а также деятельность депутатов или сотрудников правоохранительных органов.

9 октября Мизулина рассказала, что новые поправки, вероятно, также освободят журналистов от ответственности за поиск запрещенного контента, в частности, с использованием VPN. Общественница подчеркнула, что специально в этих целях Минцифры планирует сформировать рабочую группу.

Ранее эксперт рассказал, что любой россиянин может быть наказан за VPN.

