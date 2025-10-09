Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру РЖД

Московский суд продлил срок содержания в СИЗО бывшему директору ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу – начальнику «Трансэнерго» Валентину Санько. Его обвиняют в мошенничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей», – указано в данных.

В августе Тверской районный суд Москвы заключил под стражу Санько по ходатайству следствия. Менеджеру предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Также по этой статье был заключен в СИЗО его коллега Алексей Селяков. В октябре Селякову также продлили срок заключения. Как сообщается в материалах дела, Санько и Селяков обжаловали решение о продлении ареста.

Подробности уголовного дела Санько не раскрываются. При этом известно, что он возглавил «Трансэнерго» в 2015 году, а через год также был назначен директором по энергетическому комплексу РЖД. В 2018 году топ-менеджер вошел в совет директоров ТГК-14. В 2019 году он стал его председателем, а через три года ушел с этой должности.

Ранее бывший замдиректора Пермского порохового завода за мошенничество получил 7 лет тюрьмы.