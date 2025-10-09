Ученые выяснили, что на территории современной Германии жили бегемоты, пишет Spiegel.

Новое исследование показало, что бегемоты обитали на территории современной Германии не 115 тысяч лет назад, как предполагалось ранее, а значительно позже — примерно от 47 до 31 тысяч лет назад, то есть в середине последнего ледникового периода. Эти массивные животные, ныне встречающиеся только в Африке к югу от Сахары, существовали в то же время, что и мамонты и шерстистые носороги.

К такому выводу пришла международная команда ученых под руководством специалистов из университета Мангейма, музеев Рейсса-Энгельхорна и Центра археометрии Курта Энгельхорна. Ученые исследовали древние кости, найденные в Верхнем Рейнском грабене — низменной равнине, простирающейся вдоль Рейна между северной Швейцарией, восточной Францией и юго-западной Германией.

Радиоуглеродный анализ позволил установить возраст останков, а секвенирование ДНК подтвердило, что найденные животные принадлежали к тому же виду, что и современные африканские бегемоты (Hippopotamus amphibius).

По словам генерального директора музея Рейсса-Энгельхорна Вильфрида Розендаля, результаты исследования «убедительно показывают, что ледниковый период не был одинаковым во всех регионах — существовали локальные климатические особенности, позволявшие теплолюбивым видам выживать дольше».

Эксперты отмечают, что популяция бегемотов в Верхнем Рейнском грабене, судя по генетическим данным, была небольшой и изолированной. Животные обитали в сравнительно мягкий климатический период и, вероятно, держались поблизости от водоемов, как и их современные потомки.

