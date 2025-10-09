На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Неправильный прикус может спровоцировать хронический гайморит, предупредила врач

Ортодонт Радько: неправильный прикус грозит хроническим гайморитом
true
true
true
close
V2505/Shutterstock/FOTODOM

Нарушение прикуса может стать причиной регулярных воспалений в носовых пазухах и привести к развитию хронического гайморита. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением EUROKAPPA Clinic Виктория Радько.

«Все системы организма взаимосвязаны, и связь неправильного прикуса с хроническими ЛОР-заболеваниями установлена давно. Нередко пациенты приходят к ортодонту именно потому, что у них постоянно возникает осложненное воспаление носовых пазух», — пояснила специалист.

По словам врача, гайморит часто развивается на фоне анатомических особенностей носовой полости и пазух. Среди причин — искривление перегородки, уменьшение объема гайморовой пазухи или нарушение ее целостности.

«Если слизь задерживается, воспаление слизистой оболочки носа не проходит, и на фоне ОРВИ к вирусной инфекции может присоединиться бактериальная», — отметила Радько.

Особое значение имеет связь прикуса с объемом дыхательных путей.

«Размер челюсти влияет и на размер носовой полости: если верхняя челюсть сужена, то и носовые ходы меньше. При насморке слизистая отекает, дыхание становится затрудненным, заболевание протекает тяжелее», — рассказала ортодонт.

Расположение корней верхних зубов напрямую связано с функцией гайморовых пазух.

«Если они уменьшают объем пазухи, то она работает неправильно. Существует даже термин — «зубной гайморит», — подчеркнула врач.

Радько рекомендовала при частых обострениях гайморита консультироваться не только у ЛОР-врача, но и у ортодонта. Для диагностики потребуется рентген или компьютерная томография, чтобы оценить положение корней зубов и прикус.

«Каждый эпизод гайморита — это насморк, головная боль, потеря трудоспособности. Если причиной является неправильный прикус, то важно устранить именно его. В этом случае лечение пройдет легче, а обострения могут вовсе уйти», — заключила Радько.

Ранее стоматолог развеяла миф об эффективности отбеливающих зубных паст.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами