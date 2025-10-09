Неправильный прикус может спровоцировать хронический гайморит, предупредила врач

Нарушение прикуса может стать причиной регулярных воспалений в носовых пазухах и привести к развитию хронического гайморита. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением EUROKAPPA Clinic Виктория Радько.

«Все системы организма взаимосвязаны, и связь неправильного прикуса с хроническими ЛОР-заболеваниями установлена давно. Нередко пациенты приходят к ортодонту именно потому, что у них постоянно возникает осложненное воспаление носовых пазух», — пояснила специалист.

По словам врача, гайморит часто развивается на фоне анатомических особенностей носовой полости и пазух. Среди причин — искривление перегородки, уменьшение объема гайморовой пазухи или нарушение ее целостности.

«Если слизь задерживается, воспаление слизистой оболочки носа не проходит, и на фоне ОРВИ к вирусной инфекции может присоединиться бактериальная», — отметила Радько.

Особое значение имеет связь прикуса с объемом дыхательных путей.

«Размер челюсти влияет и на размер носовой полости: если верхняя челюсть сужена, то и носовые ходы меньше. При насморке слизистая отекает, дыхание становится затрудненным, заболевание протекает тяжелее», — рассказала ортодонт.

Расположение корней верхних зубов напрямую связано с функцией гайморовых пазух.

«Если они уменьшают объем пазухи, то она работает неправильно. Существует даже термин — «зубной гайморит», — подчеркнула врач.

Радько рекомендовала при частых обострениях гайморита консультироваться не только у ЛОР-врача, но и у ортодонта. Для диагностики потребуется рентген или компьютерная томография, чтобы оценить положение корней зубов и прикус.

«Каждый эпизод гайморита — это насморк, головная боль, потеря трудоспособности. Если причиной является неправильный прикус, то важно устранить именно его. В этом случае лечение пройдет легче, а обострения могут вовсе уйти», — заключила Радько.

