Эксперименты YouTube с ИИ назвали скрытой цензурой

Член СПЧ Милькевич: YouTube спрятал в код инструмент цензуры
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Запущенная YouTube инициатива YouTube Labs, предназначенная для тестирования «передовых экспериментов с ИИ» и изучения возможностей ИИ-интеграций на платформе — не просто технологический эксперимент, а фактически инструмент цензуры, спрятанный в код. Об этом заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич.

Он назвал нововведение опасным для общества.

«Если уже сейчас можно без ведома автора изменять видео, то совершенно непонятно, чего ожидать от этой технологии в будущем. И самое опасное, что этот инструмент находится в руках частной корпорации, которая давно и демонстративно плюет на законы половины мира. Если мы не продолжим и дальше создавать свои платформы с прозрачными и честными правилами, то завтра мы проснемся в мире, где иностранный ИИ будет решать, что нам видеть, говорить и думать», — подчеркнул Малькевич.

С ним согласен глава департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов. Также эксперт отметил важность сохранения авторского контента в первозданном виде.

«После размещения ролика контент должен оставаться неизменным, ведь любое вмешательство извне искажает замысел автора и нарушает доверие аудитории. Но сегодня алгоритм просто улучшает качество, завтра — начнет решать, что допустимо публиковать, а послезавтра — изменять уже загруженные ролики, подменяя их смысл в определенную сторону. Именно поэтому важно развивать собственные платформы, способные работать по прозрачным, понятным и справедливым правилам», — считает Маслов.

Ранее сообщалось, что в сети появились жалобы авторов и зрителей на то, что YouTube скрытно применяет ИИ-процедуры, улучшая четкость, снижая шумы или меняя визуальные параметры роликов, особенно в Shorts. Компания признала, что тестирует «улучшения видео с помощью ИИ», но утверждала, что это не генеративный ИИ, а технологии традиционного машинного обучения для коррекции визуального вида.

