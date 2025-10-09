На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кубинец проник на территорию Латвии, проделав дырку в заборе

Delfi: в Латвии поймали кубинца, незаконно пересекшего границу с Россией
true
true
true
close
Ints Kalnins/Reuters

Госпогранслужба Латвии задержала гражданина Кубы, который незаконно проник в страну со стороны РФ. Кубинец пересек границу, сделав отверстие в пограничном ограждении, пишет новостной портал Delfi.

По информации издания, мужчину оперативно задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы, а также два административных — за нахождение в приграничной зоне без специального разрешения и за порчу госимущества.

Уточняется, что это уже второй случай незаконного пересечения границы со стороны России. 7 октября в Лудзенском крае пограничники задержали россиянина, который также проник на территорию страны через проделанную в пограничном ограждении дыру.

В конце сентября шестерых гидроциклистов наказали за случайное пересечение российской границы по воде. Инцидент произошел в Вислинском заливе Балтийского моря, который в России известен как Калининградский. Шестеро человек, включая одного несовершеннолетнего пассажира, катались на трех гидроциклах в лагуне и вошли в закрытую для судоходства зону.

Ранее нелегалы прорыли туннель, чтобы попасть из Белоруссии в Польшу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами