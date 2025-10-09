Кубинец проник на территорию Латвии, проделав дырку в заборе

Госпогранслужба Латвии задержала гражданина Кубы, который незаконно проник в страну со стороны РФ. Кубинец пересек границу, сделав отверстие в пограничном ограждении, пишет новостной портал Delfi.

По информации издания, мужчину оперативно задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы, а также два административных — за нахождение в приграничной зоне без специального разрешения и за порчу госимущества.

Уточняется, что это уже второй случай незаконного пересечения границы со стороны России. 7 октября в Лудзенском крае пограничники задержали россиянина, который также проник на территорию страны через проделанную в пограничном ограждении дыру.

В конце сентября шестерых гидроциклистов наказали за случайное пересечение российской границы по воде. Инцидент произошел в Вислинском заливе Балтийского моря, который в России известен как Калининградский. Шестеро человек, включая одного несовершеннолетнего пассажира, катались на трех гидроциклах в лагуне и вошли в закрытую для судоходства зону.

Ранее нелегалы прорыли туннель, чтобы попасть из Белоруссии в Польшу.