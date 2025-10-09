На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, что делать, если случайно проглотили брекет

Врач Радько: проглатывание брекета неопасно для здоровья
true
true
true
close
Depositphotos

При случайном проглатывании брекета паниковать не стоит, поскольку в большинстве случаев это абсолютно никак не повлияет на здоровье человека. Об этом в беседе с РИАМО сообщила ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением EUROKAPPA Clinic Виктория Радько.

Она пояснила, что металлический замок брекета очень маленький и беспрепятственно проходит через желудочно-кишечный тракт.

«Пациенту не нужно предпринимать никаких экстренных мер или пытаться самостоятельно что-то делать. Как правило, брекет выходит естественным образом и не причиняет вреда организму», — пояснила Радько.

Пациентам, испытывающим тревогу по поводу традиционных брекетов, специалист предложила рассмотреть элайнеры (прозрачные съемные каппы) как альтернативный метод.

Врач-стоматолог, ортодонт Фарит Кадыров до этого говорил, что элайнеры изготавливаются по индивидуальным 3D-моделям. Они практически невидимы на зубах. Кроме того их легко снять для приема пищи и чистки зубов, что упрощает уход.

По его словам, срок ортодонтического лечения у взрослых в среднем составляет 1,5 — 2 года. Кадыров пояснил, что на него влияют несколько ключевых факторов. Так, например, незначительная скученность исправляется быстрее, чем перекрестный прикус или серьезная аномалия положения челюстей.

Ранее стоматолог объяснила, чем чревато самостоятельное снятие брекетов.

