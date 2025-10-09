Россиянам рассказали, что делать, если случайно проглотили брекет

При случайном проглатывании брекета паниковать не стоит, поскольку в большинстве случаев это абсолютно никак не повлияет на здоровье человека. Об этом в беседе с РИАМО сообщила ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением EUROKAPPA Clinic Виктория Радько.

Она пояснила, что металлический замок брекета очень маленький и беспрепятственно проходит через желудочно-кишечный тракт.

«Пациенту не нужно предпринимать никаких экстренных мер или пытаться самостоятельно что-то делать. Как правило, брекет выходит естественным образом и не причиняет вреда организму», — пояснила Радько.

Пациентам, испытывающим тревогу по поводу традиционных брекетов, специалист предложила рассмотреть элайнеры (прозрачные съемные каппы) как альтернативный метод.

Врач-стоматолог, ортодонт Фарит Кадыров до этого говорил, что элайнеры изготавливаются по индивидуальным 3D-моделям. Они практически невидимы на зубах. Кроме того их легко снять для приема пищи и чистки зубов, что упрощает уход.

По его словам, срок ортодонтического лечения у взрослых в среднем составляет 1,5 — 2 года. Кадыров пояснил, что на него влияют несколько ключевых факторов. Так, например, незначительная скученность исправляется быстрее, чем перекрестный прикус или серьезная аномалия положения челюстей.

