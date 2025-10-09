Врач рассказала о самых полезных блюдах из тыквы

Тыква может стать основой для многих полезных блюд, например, смузи. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль, передает Pravda.Ru.

По ее словам, этот напиток способствует работе желудочно-кишечного тракта и помогает печени, для его приготовления нужно проварить 100 г тыквы до мягкости, соединить ее с клубникой, 50 г сезонного яблока и кислой ягодой, например, черноплодной рябиной или облепихой. Кроме того, из тыквы можно сделать суп-пюре — ее нужно отварить с бататом, пробить их блендером, добавить креветки, базилик, сливки. Еще один вариант — рагу.

«Тушим бедро индейки с луком и морковью, добавляем воды столько, сколько занимает по объему мясо и овощи. Когда мясо будет готово, добавляем нарезанную тыкву, кабачок и батат в равных пропорциях. Тушим под крышкой до готовности, добавляя специи по вкусу за 5-10 минут до окончания приготовления», — добавили в сообщении.

Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова до этого рассказала «Газете.Ru», что тыква, свекла и капуста — самые полезные осенние овощи, которые стоит включить в рацион для укрепления здоровья. Тыква, по ее словам, отличается крайне низкой калорийностью — всего около 22 ккал на 100 г, что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за фигурой или придерживается диеты.

