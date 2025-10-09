На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ГД назвали одну из причин проблем туризма в России

Школкина: острый дефицит автобусов сильно тормозит развитие туризма в России
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Острый дефицит туристических автобусов сильно тормозит развитие туризма в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Надежды Школкиной к главе Минпромторга РФ Антону Алиханову.

Она отметила, что сегодня автобусный парк, задействованный в регулярных межрегиональных, международных и заказных туристических перевозках, составляет 30,2 тыс. транспортных средств. Из них порядка 85% (25 670 единиц) физически и морально устарели, они требуют обновления, считает парламентарий.

По словам Школкиной, на четырех российских заводах локализовано производство автобусов классов «межрегиональные перевозки» и «круиз». Но они не пользуются спросом у туриндустрии ввиду их высокой стоимости и отсутствия технических возможностей, отвечающих современным требованиям оснащенности.

Депутат предложила Алиханову провести рабочее совещание по данному вопросу с приглашением представителей всех заинтересованных сторон.

7 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что туристический поток в России вырос за восемь месяцев 2025 года на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее были названы города для уютных сольных путешествий в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами