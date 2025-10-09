В ГД назвали одну из причин проблем туризма в России

Острый дефицит туристических автобусов сильно тормозит развитие туризма в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Надежды Школкиной к главе Минпромторга РФ Антону Алиханову.

Она отметила, что сегодня автобусный парк, задействованный в регулярных межрегиональных, международных и заказных туристических перевозках, составляет 30,2 тыс. транспортных средств. Из них порядка 85% (25 670 единиц) физически и морально устарели, они требуют обновления, считает парламентарий.

По словам Школкиной, на четырех российских заводах локализовано производство автобусов классов «межрегиональные перевозки» и «круиз». Но они не пользуются спросом у туриндустрии ввиду их высокой стоимости и отсутствия технических возможностей, отвечающих современным требованиям оснащенности.

Депутат предложила Алиханову провести рабочее совещание по данному вопросу с приглашением представителей всех заинтересованных сторон.

7 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что туристический поток в России вырос за восемь месяцев 2025 года на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

