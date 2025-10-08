На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина пытался изнасиловать женщину около Лефортовского парка в Москве

В Рязани мужчину задержали за попытку изнасилования женщины около парка в Москве
Freepik

Мужчину подозревают в попытке изнасилования женщины в Москве. Об этом сообщает управление СК РФ по столице.

Инцидент произошел около Лефортовского парка. По версии следствия, фигурант угрожал девушке ножом, напал и пытался изнасиловать. Пострадавшая сопротивлялась, поэтому мужчина не довел умысел до конца и скрылся с места.

Россиянка тем временем обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. По данным Telegram-канала «112», ему 22 года. Фигуранта задержали в Рязани. Является ли он местным жителем, не уточняется.

«С ним проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы», – сообщается в публикации.

Следователи не исключают, что мужчина может быть причастен к подобным преступлениям и проверяют эту информацию.

Ранее в Москве мужчина, пристававший в метро к пассажирке, получил семь суток ареста.

