Экс-главу городского поселения в Ростовской области обвинили в халатности

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении бывшего главы администрации Цимлянского городского поселения. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, в ноябре 2023 года чиновник утвердил для аукциона начальную цену муниципального контракта на содержание внутригородских дорог и тротуаров. Цена была рассчитана на основе устаревшего норматива затрат. В результате контракт заключили по завышенной стоимости.

«Бюджету причинен ущерб свыше 2 млн рублей», — говорится в заявлении.

На этом фоне против экс-главы Цимлянска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ. В настоящее время сотрудники СК устанавливают все обстоятельства совершенного им преступления.

Имя чиновника, ставшего фигурантом уголовного дела, в ведомстве не раскрыли. Но, как пишет Telegram-канал «Новости Ростова | 161.RU», речь идет о Павле Разумовском, покинувшем пост главы городского поселения в конце сентября 2025 года. Канал со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области сообщил, что следствие требует назначить мужчине запрет определенных действий.

