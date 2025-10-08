На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выставка об образе Москвы в русском искусстве привлекла тысячи гостей

Более 50 тыс. человек посетили выставку Русского музея на ВДНХ за месяц
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Свыше 50 тыс. человек посетили выставку «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», которая открылась в начале сентября в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ, за первый месяц работы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«За первый месяц экспозиция привлекла больше 50 тысяч москвичей и туристов, по ней провели свыше 350 экскурсий», — отметила Сергунина.

Сообщается, что выставка, организованная совместно с Русским музеем, будет работать до февраля 2026 года.

На экспозиции представлены 115 художественных произведений, привезенных из Санкт-Петербурга. Среди авторов — художники Аполлинарий Васнецов, Василий Суриков, Василий Верещагин, Илья Репин и Валентин Серов.

Первый раздел выставки знакомит посетителей с иконописными произведениями мастеров московской школы — Андрея Рублева, Даниила Черного и Симона Ушакова. Здесь же можно увидеть полотна Жерара Делабарта конца XVIII века, изображающие Москву до пожара — Кремль, Красную площадь, Царицыно и другие знаковые места города.

Во втором разделе собраны произведения 1920–2010-х годов, отражающие развитие столицы после революции. Третий посвящен возвращению городу в 1918 году статуса столицы.

Завершающая часть выставки включает портреты выдающихся москвичей XX века. Cреди них — Константин Станиславский, Святослав Рихтер и Борис Яковлев.

Отмечается, что экспозиция открыта ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00.

