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Ученые обнаружили в Австралии новый вид гигантского палочника

Daily Mail: в Австралии открыт новый вид гигантского палочника
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Ученые обнаружили в тропических лесах Австралии новый вид палочника с рекордными для этого насекомого размерами, пишет Daily Mail. Самка, названная Acrophylla alta, достигает в длину около 40 см и весит 44 грамма — больше, чем любой другой известный вид насекомых в этом регионе.

По словам зоолога Ангуса Эммотта из Университета Джеймса Кука, крупные размеры могут быть результатом эволюционной адаптации к прохладному и влажному климату горных лесов. Однако из-за своей удаленной среды обитания — высоко в пологе леса — насекомое оставалось незамеченным десятилетиями.

Несмотря на наличие крыльев, открытый вид палочника плохо летает из-за своего веса. Найти самцов, необходимых для полного описания вида, пока не удалось — они значительно меньше и отличаются внешне настолько, что их часто путают с насекомыми другого рода.

Экземпляры уже переданы в коллекцию Музея Квинсленда. Исследования продолжаются: специалисты изучают жизненный цикл насекомого и продолжают поиски самцов. По оценкам ученых, продолжительность жизни этих гигантов — не более двух лет.

«У нас до сих пор множество неописанных видов — даже в собственных садах мы находим то, что ещё не попало в научные каталоги», — резюмировал Эммотт.

Ранее у австралийской моли обнаружили способности к астрономии.

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