Россиянам объяснили, почему смартфон нельзя ставить на зарядку после мороза

Техэксперт Корнейчук: зарядка смартфона после мороза приводит к порче батареи
Depositphotos

Зарядка переохлажденного после мороза смартфона может привести к порче аккумулятора, вплоть до его возгорания. Об этом в интервью aif.ru предупредил эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

«И наоборот, если телефон сильно нагрелся на жаре, лежал, например, на передней панели в автомобиле, то заряжать его в таком состоянии не стоит», — отметил специалист.

Также смартфон может загореться по причине заводского брака, за которым не проследил контроль качества на производстве, добавил он.

Техноэксперт Филипп Беликов до этого говорил, что риск воспламенения батареи повышается, если во время зарядки на телефоне играют в игры или он лежит под подушкой.

Он посоветовал при зарядке класть гаджеты в такое место, где от них не загорятся шторы или мебель в случае возгорания.

Ранее во Владивостоке эвакуировали школу после взрыва смартфона.

