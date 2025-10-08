На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На выставке «Золотая осень» стартовал конкурс РСВ «Лидеры АПК»

Shutterstock

На 27-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень» дали старт конкурсу «Лидеры АПК» президентской платформы «Россия - страна возможностей», сообщает ТАСС.

Как рассказал генеральный директор платформы, ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, проект позволит выявить лучших управленцев в сфере сельского хозяйства.

«Конкурс «Лидеры АПК» выстроен для выявления, объединения и развития лучших управленцев, которые обладают компетенциями развития сельского хозяйства», — отметил Бетин.

Также задачи конкурса и концепцию представили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По словам Бетина, конкурс пройдет в несколько этапов. Сначала до 9 ноября продлится регистрация участников. После этого в рамках очного этапа пройдут отборы самых сильных участников, а в заключительном этапе в мастерской управления «Сенеж» пройдет высшая школа управленцев сельского хозяйства.

Напомним, выставка «Золотая осень», приуроченная ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, проводится Минсельхозом России с 1999 года.

