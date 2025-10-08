В сети появился премьерный выпуск проекта «Родные 2.0»

В сети презентован второй сезон проекта «Родные» от «Телеги Online» — «Родные 2.0». Новый цикл представляет собой серию видеообзоров, созданных блогерами — коренными жителями новых регионов России: Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сообщили создатели проекта.

Авторы видео показывают процесс восстановления инфраструктуры и возвращения мирной жизни в регионы после их воссоединения с Российской Федерацией. Каждый выпуск сопровождается рассказами местных жителей.

Премьерный ролик посвящен Донецку. Его ведущая — дончанка Алена Морозова — рассказала о восстановлении многопрофильного лицея №5 имени Н.П. Бойко. Учебное заведение, основанное в 1965 году, пострадало от обстрела в мае 2022 года, однако сегодня, по словам педагогов, переживает «второе рождение».

Директор лицея Виктория Коваль отметила, что после ремонта учреждение получило современное оборудование, также в нем созданы комфортные условия для учебы. «Дети есть, учителя есть, оборудование есть, и мы очень рады, что можем создать такие хорошие условия для маленьких жителей нашей Донецкой народной республики», — сказала она.

Учитель технологии Николай Мирошников, работающий в лицее с момента его основания, рассказал об истории школы и ее преображении, а педагог начальных классов Мария Хомченко подчеркнула, что нынешнее время — «период больших перемен и надежд».

Выпуски проекта «Родные 2.0» доступны в телеграм-канале «Телега Online» и в сообществе проекта во «ВКонтакте».