Политолог Ярошенко: если бы не СВО, Запад напал бы на нас Украиной

Если бы Россия не начала специальную военную операцию, сейчас она находилась бы в плачевной ситуации, СВО — не старт войны, а оборонительный этап от агрессии Запада. Об этом заявил в своем Telegram-канале политолог Алексей Ярошенко, комментируя заявление президента РФ о правильности и своевременности решения, принятого в феврале 2022 года.

«Нам еще только предстоит понять, насколько это было верное решение. Да, трудное и тяжелое. Но не прими его наш президент, сейчас бы мы находились в такой плачевной ситуации, что даже трудно представить. Я уверен, что Запад напал бы на нас «Украиной». По большому счету, в гибридном измерении войны так и произошло», — считает Ярошенко.

Он добавил, что настоящая рефлексия о верности начала СВО еще впереди. По словам Ярошенко, в будущем можно ожидать появления многочисленных свидетельств, свидетелей и расследований о том, как Запад собирался воевать при помощи Украины против России.

«Вспомните, через какое время экс-канцлер Германии Ангела Меркель заговорила о том, как использовали Минские соглашения для вооружения Украины. Таких признаний от западных политиков будут десятки и сотни», — резюмировал Ярошенко.