В Яндекс Маркете рассказали об итогах первого года работы сервиса Ultima

Яндекс Маркет: за год ассортимент сервиса Ultima увеличился в 14 раз
Don Arnold/Getty Images

Яндекс Маркет опубликовал результаты первого года работы премиального сервиса Ultima, запущенного в октябре 2024 года. По данным компании, за год ассортимент сервиса увеличился в 14 раз — с 250 тыс. до более чем 3,5 млн товаров.

Отмечается, что рост ассортимента сервиса сопровождался увеличением спроса: к третьему кварталу текущего года число продаж и покупателей выросло почти в четыре раза по сравнению с началом года.

Наиболее востребованными категориями товаров на сервисе в компании назвали одежду, обувь и аксессуары — объем продаж здесь утроился.

Сервис также развивает логистику: cрок международной доставки за год сократился вдвое — с 30 до 13 дней. Введена доставка «по клику», а для пользователей в Москве — экспресс-доставка. Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге запущена услуга быстрого возврата «по клику».

Cообщается, что также в 2025 году сервис вышел в регионы: особые условия доставки и возврата стали доступны в девяти городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Тюмени и Челябинске. В компании отметили, что к сентябрю текущего года продажи в этих городах выросли в среднем в 4–5 раз по сравнению с первым месяцем работы.

