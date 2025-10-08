На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог объяснил, как развить иммунитет к газлайтингу

Психолог Бережной: эмоциональный иммунитет поможет защититься от газлайтера
MDV Edwards/Shutterstock/FOTODOM

Газлайтинг – это форма социального доминирования, замаскированная под заботу о человеке. Вокруг своей жертвы газлайтер создает целый искусственный мир, искажая реальность и с помощью лжи заставляя сомневаться в собственных действиях и произошедших событиях. Защититься от такого воздействия можно с помощью развития эмоционального иммунитета, рассказал 360.ru бизнес-психолог, консультант по стратегическому управлению, директор по развитию ООО «Вместе.ПРО» Александр Бережной.

Обычно газлайтер подрывает веру жертвы в свою правоту. Например, на справедливое замечание человека: «Ты говорил, что придёшь в семь», он может ответить: «Я никогда такого не говорил, ты всё выдумываешь и обвиняешь других». Ещё одна стратегия – это создание внутренней дезориентации из-за постоянных сомнений жертвы. Как пояснил психолог, при таком воздействии у человека рушится внутренний фундамент, включая представления о себе, его опыт, ценности и так далее.

Третья стратегия – использование чувства вины для манипулирования.

«Вина и стыд — сложные переживания, поэтому жертва, будучи в состоянии вины, готова совершить что угодно, лишь бы получить индульгенцию от газлайтера», — отметил Бережной.

Чтобы выстроить эмоциональный иммунитет против таких манипуляций, важно тренировать навык ведения честного и открытого диалога о том, что происходит, считает специалист. Также он призвал формировать внутренний фундамент через признание своих целей, ценностей. Причём важно, чтобы был выстроен механизм принятия решений на их основе, а не на мнении других, подчеркнул психолог.

«Решения — от мгновенных до стратегических — необходимо принимать, отвечая на вопросы: «Насколько мне выгодно то решение, которое я сейчас принимаю? Кому оно будет выгодно? Когда я принимаю решения, я в контакте с собой и своей силой?»», — привёл пример Бережной. — Эмоциональный иммунитет направлен на формирование внутренней силы и уверенности человека для защиты от газлайтера и манипуляций».

Напомним, цель газлайтинга – не просто оспаривание фактов или отрицание происходящего, а разрушение уверенности человека в собственном восприятии реальности. Подробнее о том, как распознать признаки газлайтинга, какие последствия для психического здоровья он может иметь и как эффективно противостоять этому разрушительному воздействию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее психолог объяснила, чем опасен газлайтинг.

